В Мордовии арестован из-за взятки начальник колонии N17, где отбывает наказание американец Пол Уилан

Родственники надеются, что это улучшит его положение, сказал «Интерфаксу» брат заключенного Дэвид. Пол Уилан был задержан в 2018 году, когда приехал в Москву, по его словам, на свадьбу к другу. В прошлом году суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16-ти годам заключения.