Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из тюремной больницы в военный госпиталь

Политик, по словам его адвокатов, обещал после этого прекратить голодовку, которую держит в заключении уже 50 дней. О том, что власти предлагают направить Саакашвили в медучреждение Минобороны в городе Гори стало известно накануне, во время многотысячного митинга его сторонников в центре Тбилиси.