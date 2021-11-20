Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из тюремной больницы в военный госпиталь

Политик, по словам его адвокатов, обещал после этого прекратить голодовку, которую держит в заключении уже 50 дней. О том, что власти предлагают направить Саакашвили в медучреждение Минобороны в городе Гори стало известно накануне, во время многотысячного митинга его сторонников в центре Тбилиси.
2021-11-20T03:03:50+03:00
2021-11-20T03:03:50+03:00
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03:03, 20 ноября 2021
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