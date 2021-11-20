Axios: cенатор США Роберт Менендес предложил резко ужесточить санкции против России в случае вторжения на Украину

Как передает портал Axios, глава комитета по международным делам внес законопроект в Конгресс США. Документ предусматривает ограничения в отношении российских банков, госучреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых, а также в отношении первичного и вторичного размещения суверенного долга России. Кроме того, предлагается ввести санкции против любой компании или лица, кто участвует в планировании газопровода «Северный поток 2», передает РИА Новости.

Ранее в США выражали обеспокоенность в связи со стягиванием российских войск к границе с Украиной. В Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

