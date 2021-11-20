Врач Джо Байдена заключил, что здоровье политика позволяет ему в полном объеме выполнять обязанности президента США

Это сообщили в Белом доме. Джо Байдену сегодня исполняется 79 лет. Накануне он уведомил лидеров Конгресса о том, что в соответствии с Конституцией передает свои обязанности вице-президенту Камале Харрис на время наркоза для плановой колоноскопии. Харрис стала первой в истории США женщиной, временно исполнявшей обязанности президента страны.