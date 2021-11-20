Врач Джо Байдена заключил, что здоровье политика позволяет ему в полном объеме выполнять обязанности президента США

Это сообщили в Белом доме. Джо Байдену сегодня исполняется 79 лет. Накануне он уведомил лидеров Конгресса о том, что в соответствии с Конституцией передает свои обязанности вице-президенту Камале Харрис на время наркоза для плановой колоноскопии. Харрис стала первой в истории США женщиной, временно исполнявшей обязанности президента страны.
Самое обсуждаемое
Климов назвал незаконным проект американской резолюции о непризнании Владимира Путина президентом после 2024-го года Проект резолюции, внесенный в Конгресс, поддержали представители обеих партий. Это повышает шансы на его принятие. Между тем, в Кремле не исключают, что в этом году состоится встреча президентов России и США. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…