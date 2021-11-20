Россия готова участвовать в коммерческих проектах в Афганистане, заявил спецпредставитель президента Замир Кабулов

Он добавил, что Москва заинтересована в независимой и дружески настроенной власти в этой стране, передает ТАСС. Афганистан с конца лета находится под контролем группировки «Талибан*», которая в России признана террористической организацией и запрещена. Залежи природных ископаемых Афганистана оцениваются в триллион долларов. В стране есть одно из крупнейших в мире месторождений лития.
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Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…