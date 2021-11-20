Россия готова участвовать в коммерческих проектах в Афганистане, заявил спецпредставитель президента Замир Кабулов

Он добавил, что Москва заинтересована в независимой и дружески настроенной власти в этой стране, передает ТАСС. Афганистан с конца лета находится под контролем группировки «Талибан*», которая в России признана террористической организацией и запрещена. Залежи природных ископаемых Афганистана оцениваются в триллион долларов. В стране есть одно из крупнейших в мире месторождений лития.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.