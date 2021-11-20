Владельцы кинотеатров просят снять ограничения по заполняемости залов, в которые пускают по QR-кодам

Как пишет газета «Коммерсант», Ассоциация владельцев кинотеатров направила письма вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. В организации отметили, что после введения цифровых кодов, которые подтверждают вакцинацию, число зрителей падает в 4-5 раз.