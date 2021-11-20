Голландская полиция применила водометы и открыла предупредительный огонь во время протестов в Роттердаме

Как передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, сотни протестующих бросали камнями в полицейских и запускали в их сторону фейерверки. Как минимум одна полицейская машина была сожжена и одна – повреждена. О количество пострадавших с обеих сторон, а также задержанных информации нет. Сообщается, что протестующие недовольны коронавирусными ограничениями.