Голландская полиция применила водометы и открыла предупредительный огонь во время протестов в Роттердаме

Как передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, сотни протестующих бросали камнями в полицейских и запускали в их сторону фейерверки. Как минимум одна полицейская машина была сожжена и одна – повреждена. О количество пострадавших с обеих сторон, а также задержанных информации нет. Сообщается, что протестующие недовольны коронавирусными ограничениями.
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