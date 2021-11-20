Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест главу отдела антикризисного управления столичного МЧС

Виктор Самарин обвиняется в получении взятки. Ему грозит срок до 6 лет. Аналогичные обвинения были предъявлены и первому заместителю начальника московского управления МЧС Андрею Мищенко. По словам источника ТАСС, эти два дела не связаны между собой.