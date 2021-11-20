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01:05, 20 ноября 2021

Власти Канады одобрили вакцину компаний Pfizer и BioNTech для детей от 5 лет

В правительстве назвали это важнейшей вехой в борьбе с коронавирусом. До этого было разрешено применение препарата с 12-ти лет. Эффективность вакцины в возрастной группе 5-11 лет оказалась на уровне 90,7%, серьезных побочных реакций не зафиксировано.



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