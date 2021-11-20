В Минздраве Украины назвали ложной информацию об анонимном центре вакцинации от коронавируса

Глава ведомства Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1» сказал, что это фейк и будет проведена проверка. На днях один из депутатов Закарпатского городского совета сообщил, что открылся анонимный кабинет вакцинации от коронавируса для тех, кто приобрел фальшивый сертификат о прививке или не хочет разглашать соответствующую информацию
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Климов назвал незаконным проект американской резолюции о непризнании Владимира Путина президентом после 2024-го года Проект резолюции, внесенный в Конгресс, поддержали представители обеих партий. Это повышает шансы на его принятие. Между тем, в Кремле не исключают, что в этом году состоится встреча президентов России и США. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…