В Минздраве Украины назвали ложной информацию об анонимном центре вакцинации от коронавируса

Глава ведомства Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1» сказал, что это фейк и будет проведена проверка. На днях один из депутатов Закарпатского городского совета сообщил, что открылся анонимный кабинет вакцинации от коронавируса для тех, кто приобрел фальшивый сертификат о прививке или не хочет разглашать соответствующую информацию