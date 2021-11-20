Россия призывает Турцию серьезно отнестись к озабоченности Москвы относительно поставок оружия Украине

Как сообщили в МИДе, об этом сказал глава ведомства Сергей Лавров в разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Ранее Украина впервые применила в Донбассе ударный беспилотник «Байрактар» турецкого производства и собирается закупить партию этих аппаратов.