Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен в военный госпиталь города Гори

В пути из тюремной больницы на окраине Тбилиси политика сопровождали его мать, лечащий врач и адвокаты, передает телеканал «ТВ Пирвели». Накануне защитник Ника Гварамия заявил, что Саакашвили после перевода в военный госпиталь готов прекратить голодовку, которую держит больше 50-ти дней. Вчера к парламенту Грузии вышли тысячи человек в поддержку Саакашвили.