Во многих странах сегодня должны пройти митинги противников принудительной вакцинации и антиковидных ограничений

Во многих странах по всему миру сегодня должны пройти митинги противников принудительной вакцинации и других антиковидных ограничений.

Люди, выступающие против ограничительных мер, связанных с пандемией, обещали выйти на улицы в десятках городов почти на всех континентах. Так, по призыву интернет-сообщества World Wide Demonstration активисты намерены собраться на митинги в Амстердаме, Дублине, Осло, Стокгольме, и как минимум шести городах Соединённого Королевства. Помимо Европы, сайт сообщества анонсирует выступления в Аргентине, Канаде и некоторых американских Штатах.

Организаторы акции считают, что необходимо снять все запреты на передвижения, отменить обязательную вакцинацию и все государственные указы, которые дают властям дополнительные полномочия, введённые из-за пандемии.

Похожие требования и у людей, которые обещают начать сегодня двухдневные манифестации сразу в четырнадцати городах Австралии. Ранее подобные выступления на материке неоднократно заканчивались столкновениями с полицией.

В России в свою очередь массовых акций против антиковидных мер почти не проходит. Однако, накануне, группа противников введения обязательных QR-кодов ворвалась в здание Роспотребнадзора в Волгограде. По данным интернет-портала v1.ru, эти люди на время полностью приостановили работу ведомства, но ушли до приезда полиции.