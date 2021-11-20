Владельцы российских кинотеатров просят снять ограничения по заполняемости залов

Председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил, что он направил обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить действующие ограничения для кинозалов в регионах, где введены QR-коды. Олег Березин считает, что ограничения приводят к негативной реакции у зрителей к кинотеатрам. Об этом он сказал «Эху». Олег Березин добавил, что после введения QR-кодов в кинотеатрах, по сравнению с летними показателями, посещаемость упала в 4-5 раз.