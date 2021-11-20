Суд на Украине признал незаконным запрет на вещание телеканала RTVI

В ходе заседания было объявлено, что решение Киева не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству. Жалоба о признании запрета незаконным была удовлетворена. В руководстве RTVI назвали решение знаковым не только для компании, но и для других иностранных телеканалов, которые обеспечивают аудитории свободный выбор.

Вещание RTVI на Украине запретили в 2018 году на полгода. В Национальном совете страны причинами назвали распространение призывов к нарушению территориальной целостности, смене конституционного режима, разжигание ненависти и пропаганду войны. Через год ограничения подлили, а затем и вовсе исключили телеканал из списка разрешенных к вещанию на территории государства. RTVI назвали решение необоснованным.

С 2014 года в Украине запретили трансляцию около 70 российских телеканалов.