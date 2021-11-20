Бывшему заместителю Министра просвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение – в фиктивном трудоустройстве

В деле также фигурирует Сергея Зуева, который совмещал руководство институтом общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Московской высшей школы социальных и общественных наук (Шанинки). Зуев устроил в РАНХиГС 12 сотрудников Министерства просвещения, которые два года занимали должности, но при этом ничего не делали. В результате государству был нанесен ущерб в 20 миллионов рублей.

В то же время адвокат Раковой Руслан Кожура сообщил изданию «Медуза*», признанному российскими властями иностранным агентов, что никаких обвинений против его подзащитной не выдвигалось.

Напомним, что фигуранты проходят и по другому делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Ракову и Зуева обвиняют в получении финансирования по договорам, работы по которым не выполнялись.

После ухода с поста заместителя министра просвещения Марина Ракова работала вице-президентом Сбербанка.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.