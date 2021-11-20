Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переводят в военный госпиталь города Гори. Реанимобиль с политиком покинул тюремную больницу на окраине Тбилиси. Кадры выезда из тюрьмы продемонстрировал в прямом эфире грузинский телеканал «ТВ Пирвели». Как сообщается, Саакашвили сопровождает его мать, личный врач Николоз Кипшидзе и медики тюремной больницы. В составе автоколонны также из машины МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста.

О том, что экс-президент согласился на этапирование в военный госпиталь, где он намерен прекратить начатую 1 октября голодовку, ранее сообщил «Эху» политолог Гела Васадзе.

Сторонники Саакашвили пообещали не митинговать у госпиталя в Гори, куда перевезут экс-президента.

Ранее одной из причин отказа переводить Михаила Саакашвили в гражданскую больницу власти назвали расследование Службы государственной безопасности, согласно которому сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.

