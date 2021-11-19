Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян согласились встретиться в Брюсселе для обсуждения региональной ситуации и путей преодоления напряженности. Переговоры пройдут 15 декабря в рамках саммита ЕС и Восточного партнерства. Такое решение принято в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем, говорится в заявлении Евросоюза. Отмечается, что стороны смогут обсудить в том числе последнюю эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее на этой неделе сообщалось, что подготовительный процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской

границы начнется с нулевой точки. Армения уже дала свое согласие на предложение России.