Минюст внес в реестр СМИ — «иностранных агентов» еще две организации

Это фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» и общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы». В пресс-релизе Минюста говорится, что речь идет о «добросовестном выполнении» закона физлицами-«иноагентами» — то есть в реестр включили юрлица, созданные физлицами-«иноагентами».

Между тем, сопредседатель движения «Голос*» Григорий Мельконьянц сообщил в своем телеграм-канале, что «Иркутский союз библиофилов» включили в реестр по ошибке. По его словам, в Минюсте решили, что это юридическое лицо было создано историком Алексеем Петровым*, включенным ранее в реестр «иноагентов», для отчетности во исполнение закона о СМИ — «иноагентах», хотя на самом деле это не так. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», организация была создана в 2005 году, когда закона об «иноагентах» еще не существовало.



* Движение в защиту прав избирателей «Голос» - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. Алексей Петров - физлицо, признанное иностранным агентом.