Сторонники Саакашвили пообещали не протестовать у военного госпиталя в Гори, куда перевезут бывшего президента Грузии

Об этом заявил на митинге перед зданием парламента в Тбилиси председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия. Ранее один из адвокатов политика Ника Гварамия сообщил, что Саакашвили перевезут в госпиталь из тбилисской тюремной больницы уже сегодня, но конкретное время он не уточнил.

Он также сказал, что политик после этого прекратит голодовку, которую держит с начала октября. После этой новости о прекращении голодовки также заявили члены парламентской оппозиции.