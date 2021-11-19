Глава Минпросвещения Сергей Кравцов исключил введение QR-кодов для учителей

Этот вопрос не обсуждается, цитирует слова министра РИА Новости. Такой же ответ он дал на вопрос о допуске в школы только привитых от коронавируса учеников. Сейчас в России идут испытания вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник V». Кроме того, уменьшенную дозу препарата протестировали на детях в возрасте от 12 до 17 лет.