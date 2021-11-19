Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после медосмотра

На время проведения одной из процедур он передавал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. Таким образом, она стала первой женщиной в США, исполняющей обязанности главы государства.

О том, что президенту США Джо Байдену сегодня будет проведена колоноскопия в рамках ежегодного полного обследования, Белый Дом объявил в пятницу утром. Процедуру проводили под общей анестезией в военном госпитале Уолтера Рида . На время процедуры, пока Байден находился под наркозом, президентские полномочия были переданы вице-президенту США Камале Харрис — как того требует Конституция и как было в случае с Джорджем Бушем, которому проводили ту же процедуру в 2002 и 2007 годах. Результаты обследования Белый Дом пообещал опубликовать позднее сегодня. В субботу 20 ноября Джо Байдену исполняется 79 лет — он стал старейшим президентом в истории США на момент приведения к присяге.

Из-за нападок со стороны республиканцев по поводу возраста, результаты ежегодного медицинского осмотра Джо Байдена стали предметом общественного интереса. Последний раз он обнародовал результаты обследования в декабре 2019 года, во время президентской кампании. Бывший пресс-секретарь Белого Дома при президенте Дональде Трампе Стефани Гришам в своей новой книге заявила, что Трамп отказался ложиться под наркоз во время проведения колоноскопии в 2019 году, когда его внезапно доставили в госпиталь Уолтера Рида, потому что не хотел передавать полномочия своему вице-президенту Майку Пенсу.

Процедуру колоноскопии президент США прошел утром, а в 3 часа дня по Вашингтонскому времени Джо Байден уже проведет а Белом Доме традиционную церемонию помилования индеек ко Дню Благодарения.