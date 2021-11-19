Сотрудники полиции задержали двух петербургских подростков, которые позировали со спущенными штанами на фоне храма Спаса на Крови. Одному 15 лет, другому – 17, против них уже возбуждено уголовное дело.

Непристойная фотография заинтересовала силовиков только после того, как несколько похожих дел дошли до суда, хотя сам снимок был сделан еще летом. СМИ пишут, что аккаунт, на котором молодые люди выложили фотографию, уже удален, однако сегодня изображение стали активно распространять пользователи интернета. На самой фотографии видны двое молодых людей, которые приспустили штаны на фоне Спаса на Крови.

Один из них стоит лицом к камере и широко улыбается, другой повернут спиной. Теперь полиция проверяет действия неизвестных на предмет оскорбления чувств верующих, а также устанавливает личности граждан. Это не первый случай, когда правоохранителей интересуют откровенные фотографии на фоне достопримечательностей. Так в конце октября молодая пара получила по 10 месяцев колонии за фотографию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Тогда же в Петербурге модель Ирина Волкова стала фигурантом дела об оскорблении чувств верующих. Внимание следственного комитета привлекла прошлогодняя фотография, где девушка смотрит на Исаакиевский собор и слегка приподнимает юбку.

Максимальное наказание, которое грозит гражданам по статье об оскорблении чувств верующих — один год лишения свободы.