Суд приговорил бывшего полицейского к условному сроку за то, что он предотвратил насилие на митинге в Магасе

Ставропольский городской суд приговорил бывшего полицейского Магомеда Долгиева к условному сроку за то, что он предотвратил насилие на митинге в Магасе.

Долгиев служил в батальоне патрульно-постовой службы, который в марте 2019 года на митинге в столице Ингушетии в полном составе встал между активистами и Росгвардией, чтобы предотвратить дальнейшие проявления насилия. Собравшиеся протестовали против передачи Чечне часть территории Ингушетии. Все полицейские были уволены из внутренних органов, а против 13 возбудили уголовное производство за неисполнении приказа, причем дело Долгиева выделили в отдельное производство.

Сторона обвинения требовала для него два с половиной года реального срока, однако судья Вадим Бушнев не признал, что в действиях был политический мотив. Он постановил, что вражды к властям Ингушетии полицейский не испытывал. Согласно вердикту суда Долгиев приговорен к полутора годам лишения свободы условно.

По так называемому ингушском у делу к уголовной ответственности был привлечен 51 активист. В отношении троих дело было прекращено.