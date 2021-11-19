Чувашия стала первым регионом, где добились регистрации заявки на проведение референдума против обязательных QR-кодов

Чувашия стала первым российским регионом, где жители добились регистрации заявки на проведение референдума против обязательных QR-кодов. Об этом рассказал «Эху» журналист издания «7х7» Иван Журавков.

Иван Журавков добавил, что ранее местные жители через суд потребовали отменить указ главы республики Олега Николаева о введении обязательных цифровых кодов о вакцинации от коронавируса. Судебное заседание состоится 25-го ноября.

Отметим, что введение QR-кодов вызывает массовое недовольство граждан не только в Чувашии. Так, сегодня в Волгограде протестующие ворвались в управление Роспотребнадзора. В Екатеринбурге накануне толпа попыталась прорваться в торговый центр. Тем временем, Свердловский областной суд сегодня отклонил иск юристов, общественников и предпринимателей к губернатору о законности введения цифровых сертификатов.