Александр Лукашенко допустил, что белорусские силовики помогали мигрантам переходить границу с Польшей

В интервью Би-би-си руководитель Белоруссии сказал, что у славян есть сердце. Белорусские войска знают, что мигранты идут в Германию и, может быть, кто-то им помог. Лукашенко добавил, что даже не будет в этом разбираться. При этом он отрицает, что власти страны приглашали нелегалов в Белоруссию, обещая им легкий путь в Евросоюз, чтобы спровоцировать кризис.