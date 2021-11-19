МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве после слов президента Румена Радева о Крыме

В Киеве сочли, что его слова о том, что полуостров на данный момент является российским, сказанные во время предвыборных теледебатов, резко диссонируют с официальной позицией Софии. В Киеве потребовали опровержения. Посол заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, комментируя в эфире «Эха» слова болгарского президента, выступил с грубым оскорблением в его адрес.

Дмитрий Гордон добавил, что все, кто считает Крым российским, должны порицаться обществом.