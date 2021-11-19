Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов

В него внесены фонд «Иркутский союз библиофилов» и организация «Честные выборы», которая основана людьми, ранее включенными в этот список. В ведомстве отмечают, что организации внесены в реестр по их собственной просьбе. В данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для иноагентов и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности, – говорится на сайте министерства.