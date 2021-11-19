СК отказался возбуждать дело против женщины, которая пыталась выгнать детей с аутизмом с детской площадки

СК отказался возбуждать уголовное дело против жительницы Петербурга, которая пыталась выгнать детей с аутизмом с детской площадки. Проверка не нашла в действиях Натальи Липской состава преступления, – сообщает интернет-издание Znak.com со ссылкой на официальный ответ регионального отдела СК.

Напомним, конфликт произошел в конце июля. Женщина стала возмущаться, на каком основании воспитанники центра «Какая разница» гуляют на площадке во дворе ее дома. По ее словам, они испугали ее ребенка. Женщина пригрозила выселить центр из арендуемых помещений.

Решение СК в центре пока не комментировали.