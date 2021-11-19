Z Архив новостей новости
5 5 6 935
21:04, 19 ноября 2021

СК отказался возбуждать дело против женщины, которая пыталась выгнать детей с аутизмом с детской площадки

СК отказался возбуждать уголовное дело против жительницы Петербурга, которая пыталась выгнать детей с аутизмом с детской площадки. Проверка не нашла в действиях Натальи Липской состава преступления, – сообщает интернет-издание Znak.com со ссылкой на официальный ответ регионального отдела СК.
Напомним, конфликт произошел в конце июля. Женщина стала возмущаться, на каком основании воспитанники центра «Какая разница» гуляют на площадке во дворе ее дома. По ее словам, они испугали ее ребенка. Женщина пригрозила выселить центр из арендуемых помещений.
Решение СК в центре пока не комментировали.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться… В остальном — ничего нового и ничего неожиданного…

5 165 6 15723 08:37
Новости

В Кремле назвали беспрецедентной инициативу американских конгрессменов Они внесли проект резолюции, который предлагает не признавать Владимира Путина президентом России после мая 2024-го года

5 91 6 8969
Новости

В Конгресс США внесена резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года В Кремле назвали беспрецедентной инициативу американских конгрессменов. «Это недопустимо», – сказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков

5 60 6 6112
Новости

Уголовное дело возбудили против полицейских, они пытались задержать девочку за неправильный переход улицы в Петербурге Их подозревают в превышении полномочий

5 67 6 6986
Новости

Прокуратура считает, что у полицейских не было оснований применять силу при задержании школьницы в Петербурге Прокуратура считает, что у полицейских не было оснований применять силу при задержании 14-летней школьницы в Санкт-Петербурге за переход дороги в неположенном месте

5 63 6 6942
Блоги

Владимир Лукин и Наталия Солженицына выступили в защиту «Мемориала» Колесо «чрезвычайщины», если дать ему раскрутиться, — это то самое «красное колесо», которое катком пронеслось по нашей стране в прошлом веке. И неважно, какой цвет может принять это колесо…

5 213 6 25054 16.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Верховный главнокомандующий во время войны не меняется Если враги России так сильно хотят, чтобы Путин после 2024 не был президентом, то это значит, что Путин будет переизбран президентом России в 2024. Так захочет народ. Так решит Путин…

5 94 6 11683 12:52
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Американский Конгресс, конечно, краев не видит Ну, их мнение нас не больно-то интересует, но за такую наглость мы, конечно, устроим им сегодня же козью морду у Соловьева. Чую, несдобровать пиндосам…

5 58 6 7561 19:19
Блоги

Речь Владимира Путина на открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» (2017 г.) Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения…

5 132 6 18267 13.11
Блоги

Артем Костырко Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы

Переголосование никак не повлияло на результаты выборов Всех интересующихся, кто критиковал московскую платформу, призываю изучить документ особенно внимательно…

5 36 6 5129 14:03
Новости

В американский Конгресс внесена резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года Документ поддержали представители обеих партий, и шансы на его принятие весьма высокие

5 56 6 8168
Новости

Климов назвал незаконным проект американской резолюции о непризнании Владимира Путина президентом после 2024-го года Проект резолюции, внесенный в Конгресс, поддержали представители обеих партий. Это повышает шансы на его принятие. Между тем, в Кремле не исключают, что в этом году состоится встреча президентов России и США. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

5 36 6 5443
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Еще о Мемориале Общество, насильственно лишенное того участка коллективного мозга, который отвечает за историческую память, перестаёт быть обществом. Это уже не общество, не народ, а, извините, поголовье…

5 52 6 8675 10:44
Новости

фото: Carolyn Kaster / AP / ТАСС Российское посольство требует от властей США незамедлительно прекратить давление на российскую диаспору Дипломаты жалуются на действия ФБР

5 33 6 5808
Блоги

Блог «Новой газеты»

Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…

5 121 6 23602 15.11
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

+ Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над «i». Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом…

5 322 6 63300 18.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

В Конгресс США внесена резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года Документ уже получил поддержку обеих партий, поэтому шансы на его принятие высокие

5 65 6 27406
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы ведь живем в такое время и в такой стране, что каждый из нас может оказаться в грязной возбужденной толпе беженцев, с орущими детьми на коленях перед европейскими пограничниками, чтобы куда-нибудь пустили…

5 26 6 65094 17.11
#слушать 52:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 59 6 11901 14.11
Блоги

Людмила Петрушевская: Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии Потому что мне вручал значок, коробку и букет президент путин. За пьесу, посвященную тем, кто не вернулся из лагерей. За память о них…

5 359 6 129313 13.11
Блоги

+ Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который вот аккуратно, очень вежливо проводит вот эти мысли по заданию спецслужб…

5 163 6 101313 14.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9327625
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5088011

Сегодня в эфире