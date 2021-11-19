Начальник мордовской колонии, где отбывает наказание по делу о шпионаже американец Уилан, арестован по делу о взятке

Начальник мордовской колонии №17, где отбывает наказание по делу о шпионаже американец Пол Уилан, арестован по делу о взятке. Об этом сообщает региональное управление ФСИН. По версии следствия, Владимир Денисов в октябре получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство. На прошлой неделе начальнику колонии было внесено представление из-за нарушения, допущенного его подчиненным в отношении Уилана. Как сообщили в ведомстве, сотрудник ИК при входе в здание административного штаба коснулся рукой плеча осужденного, «проявив тем самым заносчивость и пренебрежительное отношение». Случаев применения насилия или спецсредств к американцу прокуратура не выявила.

Уилана, у которого есть, помимо американского гражданства, также паспорта Великобритании, Ирландии и Канады, задержали в декабре 2018 года. В июне прошлого года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.