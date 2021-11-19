ФСИН сообщает о проверках, которые проводятся в саратовских колониях после сообщений о пытках заключенных

Представители центрального аппарата в ходе обысков изымают большое количество сотовых телефонов, самодельных ножей, наркотиков и алкоголя кустарного производства, – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В свою очередь, правозащитный проект Gulagu.net утверждает, что во время проверок представители ФСИН отключили видеонаблюдение. Правозащитники опасаются, что тюремщики будут избивать заключенных, которые ранее сообщали о пытках. В региональном управлении ФСИН назвали это ложью и провокацией.
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