Президент США Джо Байден сегодня временно передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис

Это произошло, пока он находился в больнице под анестезией во время проведения плановой процедуры. 78-летний глава государства проходил медосмотр в медицинском центре Уолтера Рида.

Передача полномочий на время нахождения под наркозом предусмотрена американской Конституцией, – напомнила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что позже будет опубликована сводка о состоянии здоровья президента. Таким образом, Камала Харрис стала первой женщиной, исполняющей обязанности президента США.