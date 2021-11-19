В России одобрена первая заявка на проведение референдума против введения QR-кодов

Ее подали в Центризбирком Чувашии 25 человек. комиссия зарегистрировала инициативную группу и обратилась в Госсовет республики. В ближайшее время депутаты должны решить, поддерживают ли они данную инициативу, – сообщает интернет-издание «7х7».

Ранее местные жители через суд потребовали отменить указ главы республики Олега Николаева о введении цифровых кодов о вакцинации от коронавируса. Судебное заседание состоится 25-го ноября.