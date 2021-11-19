Крупный пожар в Ульяновске, горит цех предприятия по производству моек

Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров, – сообщает пресс-служба МЧС. Там отметили, что тушение осложняется удаленностью источников воды и высокой горючестью материалов, которые находятся в здании. Есть угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В районе проводится мониторинг состояния воздуха на превышение вредных веществ.