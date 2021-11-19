Сборная России по футболу опустилась на 34-ю строчку в рейтинге ФИФА

Команда впервые после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера потеряла одну позицию, пропустив вперед Южную Корею. При этом до его назначения команда занимала 41-ю строчку, а в октябре поднялась на 33-е место. Лучшим результатом россиян в рейтинге Международной федерации футбола стало 32-е место в сентябре прошлого года при прежнем тренере Станиславе Черчесове.

Первое место в списке сохраняет сборная Бельгии. В тройку лидеров также входят Бразилия и Франция.