СК начал проверку композиций рэпера Алишера Моргенштерна по подозрению в пропаганде употребления наркотиков

Запрещенный контент может содержаться в новом клипе Моргенштерна на песню Пабло, который посмотрело более 33 миллионов человек. Издание Мэш пишет, что объектом пристального внимания станет именно он, хотя в тексте песни никаких упоминаний наркотиков нет, присутствует лишь обсценная лексика. Отчасти эта версия подтверждается и тем, что фигурантами дела могут стать несколько членов команды Моргенштерна, которые распространяли клип на разных платформах.

Телеканал RTVI, который обнародовал эту информацию со ссылкой на свои источники сообщил том, что проверят и другие произведения, увидевшие свет с 2013 года. Моргенштерн, по мнению сотрудников следственных органов, отличается девиантным поведением и вдет паразитический образ жизни что не мешает ему пользоваться популярностью у подростковой аудитории.

Максимальное наказание по статье о пропаганде наркотиков – 15 лет лишения свободы, в случае если будет доказано, что она повлекла за собой смерть человека.