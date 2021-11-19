Экс-зам.главе просвещения Марине Раковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Экс-зам.главе просвещения Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгению Заку предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД. По версии следствия, Ракова и Зак заключили фиктивный договор с директором Института общественных наук Сергеем Зуевым о трудоустройстве двенадцати сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС. Следствие утверждает, что они не выполняли никаких работ в образовательном учреждении, но регулярно получали зарплату с 2018-го по 20-й год. Таким образом учебному заведению был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. Данное расследование выделено из общего дела о предполагаемых хищениях при реализации федеральных проектов.
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