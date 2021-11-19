Свердловский областной суд отклонил иск к губернатору Евгению Куйвашеву о законности введения QR-кодов

Решение может быть обжаловано, сообщил судья Максим Старков. Иск подали уральские юристы, общественники и предприниматели. Они сочли данную меру не соответствующей Конституции, избыточной, неэффективной и крайне опасной. Свои требования они также направили в аппарат губернатора и надзорные органы, сообщает интернет-издание E1.RU. В департаменте информационной политики Свердловской области сказали, что новые правила не нарушают законов.

Губернатор и представители правительства сослались на введенный в регионе режим повышенной готовности, который позволяет органам власти вводить дополнительные меры, а также на постановления Роспотребнадзора, главных санитарных врачей и другие документы. По мнению правительства, введение QR-кодов — не только обоснованная мера, но и эффективная в борьбе с ковидом.