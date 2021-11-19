«Гулагу.нет»: Пытки заключенных должны быть отнесены к категории особо тяжких преступлений

Рабочая группа Совета Федерации 22 ноября обсудит законопроект против пыток. Пытки заключенных должны быть отнесены к категории особо тяжких преступлений и предусматривать наказание как минимум от 7 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Мы выступаем за ужесточение наказания за пытки. Эти пытки совершаются в отношении людей, которые находятся заведомо беспомощном положении <...> Данная категория преступлений должна быть отнесена к категории особо тяжких преступлений. Срок лишения должен составлять как минимум от 7 до 12 лет в колонии строгого режима. Это автоматически повлечет за собой также и уголовную ответственность для тех недобросовестных сотрудников, на глазах которых происходили пытки, и которые эти пытки скрывали, а именно статью 316 УК РФ. Мы в ближайшие недели будем проводить соответствующие консультации с сенаторами и, я надеюсь, что законодатели нас услышат и внесут соответствующие коррективы, чтобы эта инициатива действительно была эффективна и позволила справедливо наказывать тех лиц в ФСБ, ФСИН и в МВД, которые создают пыточные механизмы в отношении населения», — сказал он.

В.Осечкин отметил, что в Совете Федерации не до конца осознают масштабы пыток в российских тюрьмах.

«Я признателен членам Совета Федерации, в том числе Людмиле Борисовне Нарусовой за внимание к проблеме систематического насилия и широкого распространения пыток в российских тюрьмах. Но к сожалению, боюсь, что до конца наши политики не понимают весь масштаб преступлений против заключенных, против человечеств и человечности, которые совершались в целом ряде пыточных тюрем. Предложение сделать пытки тяжким преступлением и наказывать за него до 10 лет лишения свободы по сути дела повторяют норму, прописанную в ч.3 ст.286 УК РФ о превышении должностных полномочий. Это не может поменять и не поменяет сложившуюся пыточную практику. Это скорее полумера, чем мера, которая может стать заслоном на пути садистов в погонах», — подчеркнул он.

Рабочая группа Совета Федерации 22 ноября обсудит законопроект против пыток, — объявила сенатор Людмила Нарусова, которая возглавляет рабочую группу по разработке закона. На обсуждение ждут главу ФСИН Александра Калашникова, омбудсмена Татьяну Москалькову, а также представителя Генпрокуратуры. Основная цель законопроекта – вывести пытки в самостоятельный состав преступлений Уголовного кодекса. В настоящее время за применение пыток силовиков, как правило, судят по статье «превышение полномочий», в большинстве случаев преступники получают небольшие условные сроки, даже в случае тяжкого вреда здоровью.

К разработке законопроекта приступили после беспрецедентной публикации проектом Gulagu.net видеоархива ФСИН с записью пыток заключенных по всей стране.