Андрей Рублев не смог выйти в плей-офф итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

В последнем матче группового этапа россиянин уступил норвежцу Касперу Рууду в трех сетах и занял третье место в своей группе. Рублев потерпел второе подряд поражение на турнире. В прошлой встрече он проиграл сербу Новаку Джоковичу. В полуфинал вышли Джокович, Рууд, а также россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии.