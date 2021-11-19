В США одобрили применение третьей дозы вакцины от коронавируса для взрослых

Прививку препаратом Pfizer – BioNTech или Moderna можно получить через полгода после полного курса вакцинации одним из одобренных в США препаратов. В середине августа медицинские власти США разрешили применять бустерную вакцинацию только для тех вакцинации, у которых ослаблен иммунитет.