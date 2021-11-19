Столтенберг: НАТО может разместить ядерное оружие восточнее ФРГ, если Берлин откажется делать это на своей территории

Это сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Германия, конечно, может самостоятельно решать, будет ли размещено ядерное оружие в дальнейшем на ее территории, но альтернатива этому – размещения ядерного оружия в других европейских странах, в том числе, восточнее Германии, НАТО ожидает ,что Германия останется частью альянса по совместному использованию его ядерных ресурсов ,потому ч то это важно для всей Европы. Это многосторонняя договоренность, в которой союзники по НАТО объединяются и обеспечивают ядерное сдерживание».

Акт Россия-НАТО был заключен 27 мая 1997 года. Альянс обязался не размещать «существенные боевые силы» на восточных рубежах на постоянной основе. Россия, в свою очередь, выразила готовность «проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе».