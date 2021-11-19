Пятигорский суд назначил полтора года условно бывшему ингушскому полицейскому, который отказался разгонять митингующих в Магасе. Магомеда Долгиева признали виновным в неисполнении приказа. Об этом рассказали «Новой газете» в правозащитном центре «Мемориал*». Судья Вадим Бушнев исключил из действий силовика политический мотив, придя к выводу, что тот не разделял требования и взгляды митингующих, а также не испытывал чувства политической вражды к властям Ингушетии.

В ходе митинга против соглашения о новой границе Чечни и Ингушетии, который проходил в 2019-м году в Магасе, Долгиев и еще несколько сотрудников патрульно-постовой службы встали шеренгой между Нацгвардией и протестующими и отказались разгонять людей. По словам полицейских, таким образом они хотели предотвратить новые столкновения. После этого батальон был расформирован.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.