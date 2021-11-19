В Петербурге задержаны двое подростков, которые позировали на фоне собора Спас на Крови без штанов

Следственный комитет возбудил в отношении них уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. В ближайшее время молодых людей 15 и 17 лет передадут из полиции следователям, – сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на городской глав МВД.

Фотографию, о которой идет речь, сотрудники правоохранительных органов обнаружили во время интернет-мониторинга. Судя по скриншоту, опубликованному в соцсети ВКонтакте, снимок был сделан несколько месяцев назад и выложен в Instagram. Как пишет сетевое издание «Фонтанка», страница пользователя, который опубликовал фото, сейчас недоступна.