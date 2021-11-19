В Германии вскоре могут легализовать марихуану

Об этом договорились три партии, которые сейчас ведут переговоры о формировании нового правительства. По мнению социал-демократов, «Зеленых» и Свободных демократов, надо разрешить употребление каннабиса в рекреационных целях и продажу взрослым в специализированных магазинах. На этом должна выдаваться лицензия. На данный момент в Германии разрешено употребление марихуаны в медицинских целях.