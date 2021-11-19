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18:31, 19 ноября 2021

«Аэрофлот» объявил о повышении топливного сбора

С понедельника на внутренних рейсах он увеличится с 1650 до 2200 рублей, на международных — с 20 до 30 евро. Это решение в авиакомпании объяснили Интерфаксу «существенным» ростом стоимости керосина. В третьем квартале цена более чем на 50% превышала значение прошлого года. В пресс-службе перевозчика называли текущие цены — историческим максимумом.
«Аэрофлот» второй раз за год повышает топливный сбор на внутренних рейсах. В марте он был увеличен на 10%.



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