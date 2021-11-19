В Мосгорсуде завершился отбор присяжных по делу Рауфа Арашукова и его отца

В Мосгорсуде завершился отбор присяжных по делу бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его отца. Всего отобрано 8 основных и 25 запасных присяжных, сообщила «Интерфаксу» адвокат экс-сенатора Анна Ставицкая. По ее словам, первое заседание, на котором стороны озвучат вступительные речи перед коллегией состоится 24 ноября.

Арашуковых задержали в январе 2019 года по обвинению в убийствах и организации преступного сообщества.