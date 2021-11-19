Телеканал RTVI выиграл апелляционный суд о запрете вещания на Украине

Решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания признано незаконным и несоответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины. Таким образом, как сообщается на сайте телеканала, он снова сможет работать в этой стране.

Гендиректор RTVI Ольга Пивень заявила, что это знаковое решение не только для их компании, но и для других иностранных каналов, вещающих по Европейской Лицензии.