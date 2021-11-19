Доступ к персональным данным абонентов в России могут упростить

Информацию о трафике, соединениях и платежах абонента с его согласия могут передавать третьей стороне. Текст предполагаемых изменений опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. Тем самым, снимается тайна связи, которая до этого либо раскрывалась по решению суда, либо использовалась в виде обезличенных моделей. Разработчики полагают, что это поможет бизнесу использовать данные в интересах клиента. К примеру, он будет получать информацию о достопримечательностях при въезде в регион или подтвердить свою платежеспособность.

Кроме того, это может усложнить жизнь мошенникам. Если они попытаются снять деньги в одном регионе, а владелец карты находится в другом – банк заблокирует транзакцию. Вместе с тем, есть и опасения. Эксперты, опрошенные изданием Коммерсант говорят о том, что закон в новой редакции позволит правительству и определенным им компаниям в одностороннем порядке пользоваться персональными данным. Кроме того, согласием абонента могут и пренебречь.

Предложение Минэкономики поддержали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Бывший премьер-министр, председатель партии Народной свободы — Парнас Михаил Касьянов считает, что, упраздняя тайну связи, власти хотят поставить общество под тотальный контроль. Михаил Касьянов добавил, что уже запрещена какая-либо общественная деятельность, митинги и демонстрации.