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18:27, 19 ноября 2021

Российские власти отчитались о превышении коллективного иммунитета уровня 50%

В ряде регионов этот показатель оказался выше 60%, – сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Это, к примеру, Белгородская, Московская и Мурманская области, а также Москва и Санкт-Петербург. В трех субъектах – Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии – ситуация, наоборот, ухудшается.
При этом третий день подряд в стране смертность от коронавируса обновляет максимум. За прошедшие сутки, по подсчетам оперативного штаба, умерли еще 1254 человека.
Власти рассчитывают, что к следующему лету благодаря ограничениям можно будет довести коллективный иммунитет до 80%. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в очередной раз напомнила, что для надежной защиты гражданам обязательно нужно ревакцинироваться.
По словам Раковой, сейчас главная задача – не допустить резкого роста заболеваемости.  

Одна из мер, на которую рассчитывают власти – введение QR-кодов для привитых и переболевших. Однако эта инициатива сталкивается со все большим сопротивлением со стороны граждан. Сегодня, в частности, недовольство продемонстрировали жители Волгограда и Екатеринбурга.

В Екатеринбурге стихийный митинг против введения QR-кодов прошел прямо в здании Свердловского областного суда. Там рассматривался иск группы юристов, требовавших признать электронные сертификаты для вакцинированных или же переболевших коронавирусом незаконными. При этом у зала, где проходило заседание, собралось несколько десятков человек – почти все из них были без масок. В определенный момент они решили направиться к кабинету председателя суда, а одна из участниц шествия даже попросила призвать людей выходить из других залов. Однако проход перекрыли приставы: как пишет екатеринбургское интернет-издание E1.ru, в коридоре, где находится кабинет главы Свердловского областного суда, даже выключили свет. Сам иск об отмене QR-кодов, между тем, был оставлен без удовлетворения.

В Волгограде, в свою очередь, противники введения цифровых сертификатов ворвались в здание регионального управления Роспотребнадзора. Фактически его деятельность на время была остановлена, пишет интернет-издание V1.ru. Протестующие, как следует из выложенной видеозаписи, проверяли у сотрудников ведомства наличие масок и требовали показать QR-коды.

Некоторым также удалось ворваться в кабинет главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой. Однако после того, как к зданию была вызвана полиция, противники QR-кодов ушли, пролезая через турникеты.

Это далеко не первые акции протеста против введения QR-кодов для вакцинированных и переболевших. В том же Екатеринбурге около недели назад несколько сотен человек устроили пикет с требованием отменить ограничения на посещение общественных мест. А в Улан-Удэ пенсионерки без QR-кодов прорвались в один из торговых центров, несмотря на ограничения.

Новые ограничения из-за всплеска заболеваемости вынуждены вводить в ряде европейских стран. Так, в Австрии со следующего понедельника объявлен общенациональный локдаун, а с 1-го февраля вакцинация станет обязательной для всех граждан. Об этом сказал канцлер Александер Шалленберг.

При относительно высоких показателях вакцинации и другие страны Европы стоят перед необходимостью срочного ввода дополнительных ограничений. Об этом пишет зарубежная пресса.

Германские СМИ объясняют рост числа инфицированных распространенностью более заразного штамма Дельта и тем, что третий, так называемый «бустерный» укол людям за 60 начали делать с некоторым опозданием, когда антитела, особенно у тех, кто делал прививку в начале года, уже сильно уменьшились. Кроме этого, невакцинированные дети и подростки в возрасте до 12 лет все чаще стали приносить вирус из школ и детсадов домой, заражая своих старших родственников. Франс пресс сообщает, что как и повсюду в мире, пациенты в реанимациях Европы — это, за редкими исключениями, не вакцинированные люди. Телеканал Скай Ньюз отмечает особенно тяжелое положение со смертностью от коронавируса в Греции: при всего одной трети граждан, прошедших полную вакцинацию, число летальных исходов от заболевания достигло здесь самого высокого уровня за последние полгода.

Власти Чехии, передает агентство Рейтер, решили ввести дополнительные ограничения для не прошедших вакцинацию: ПЦР и антигенные тесты больше признаваться не будут — только сертификат о сделанной прививке или о перенесенном заболевании. Посетители любых массовых скоплений людей должны предъявлять QR -код.

Примеру Австрии, которая вводит у себя полный локдаун, в ближайшие дни может последовать Швейцария. Норвегия и Швеция в течение недели введут ковид-паспорта для тех, кто желает попасть на концерт, в театр или посетить другое зрелищное мероприятие. Министр здравоохранения Швеции заявила, что ситуация с заболеваемостью там пока не критична, но, цитата, “ мы не изолированы от внешнего мира и должны быть готовы к тому, что это затронет и нас”.

В Бельгии, как передает Евроньюз, ношение масок в общественных местах снова станет обязательным, даже для детей старше 10 лет. Преимущественно дистанционная работа, где это возможно, не менее четырех дней в неделю, станет здесь обязательной вплоть до середины декабря.

Об усилении мер, возвращении масочного режима на улице и ускоренной ревакцинации размышляет и правительство Португалии. В стране полностью привиты 86% граждан.



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